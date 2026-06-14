📽 Nasce GioiosAttiva, il nuovo movimento politico di Gioiosa Marea

Al Circolo Mediterraneo di Gioiosa Marea si è svolta il 13 giugno 2026 la presentazione di GioiosAttiva, nuovo movimento politico nato dall’iniziativa di un gruppo di cittadini accomunati dall’intenzione di promuovere un confronto aperto sui temi riguardanti il territorio e la comunità locale.

Nel corso dell’incontro, Maurizio Adamo, componente del direttivo del movimento, ha illustrato le motivazioni che hanno portato alla costituzione del gruppo, spiegando come il progetto abbia preso forma attraverso un percorso spontaneo di dialogo e partecipazione. “GioiosAttiva nasce dall’incontro spontaneo tra cittadini liberi, pronti a mettere in comune esperienze, idee e passione civica”, ha affermato, sottolineando la volontà di trasformare il confronto tra persone in iniziative concrete per il paese.

Tra i principi richiamati durante la presentazione figurano la partecipazione, la condivisione delle scelte e la collegialità. Adamo ha evidenziato la necessità di favorire un dibattito pubblico costante e inclusivo, dichiarando che l’obiettivo del movimento è quello di promuovere una politica orientata esclusivamente all’interesse della comunità e distante da logiche personalistiche. “È tempo di restituire dignità al confronto pubblico”, ha dichiarato.

Guardando alle elezioni amministrative previste per il prossimo anno, il rappresentante di GioiosAttiva ha confermato che il movimento sta valutando l’eventualità di prendere parte alla competizione elettorale. La decisione definitiva, ha precisato, dipenderà dal sostegno che il progetto riuscirà a raccogliere tra i cittadini. In merito a possibili candidature personali, Adamo ha ribadito che ogni scelta verrà assunta collettivamente e nel rispetto dei principi fondativi del gruppo.

L’eventuale proposta politica si concretizzerà attraverso una lista civica aperta a persone provenienti da esperienze differenti, accomunate da competenza, spirito di servizio e interesse per il bene comune.

Tra le priorità individuate figurano il coinvolgimento delle giovani generazioni, considerate una risorsa fondamentale per il futuro del territorio, la definizione di una programmazione turistica fondata su competenze e pianificazione di lungo periodo e il sostegno alle attività economiche locali. Nel corso dell’incontro è stata inoltre richiamata l’attenzione sulle difficoltà del tessuto produttivo del territorio, evidenziate dalla chiusura di numerose attività commerciali.

Adamo ha infine escluso una linea improntata alla contrapposizione politica, precisando che il movimento intende presentare proposte e progetti per Gioiosa Marea senza esprimere adesso giudizi sull’amministrazione guidata dal sindaco Giusy La Galia. Nel documento programmatico presentato durante l’evento, GioiosAttiva ha ribadito l’obiettivo di costruire una visione di sviluppo pianificata e partecipata, con l’ambizione di restituire a Gioiosa Marea un ruolo centrale nel contesto territoriale.

Hanno partecipato alla presentazione: Andrea Carollo, Gabriele Panissidi, Mariajulia Pagana, Maurizio Adamo, Francesco Lisi e Daniele Sottile.

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