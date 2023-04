Incidente sulla A19: autocisterna si ribalta, tre feriti

Un grave incidente si è verificato oggi sulla A19 Palermo-Catania, dove un’autocisterna carica di carburante si è ribaltata sulla carreggiata in direzione del capoluogo siciliano, poco dopo lo svincolo per Enna. L’incidente ha causato il ferimento di tre persone, tra cui una coppia di coniugi che viaggiava a bordo di una Toyota Rav 4.

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante si sarebbe scontrato con la vettura che viaggiava in senso contrario, causando il ribaltamento dell’autocisterna e il conseguente fuoriuscita di carburante sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. L’uomo, ferito gravemente, è stato trasportato con l’elisoccorso, mentre la donna è in codice verde. Anche l’autista dell’autocisterna è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in ambulanza.

La tratta della A19 interessata dall’incidente è stata chiusa al traffico, con uscita obbligatoria a Enna, per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della viabilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Questo articolo è stato letto 179 volte

© Riproduzione riservata.