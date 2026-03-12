Ciclone Harry, incontro tra consulenti del lavoro e sindacati a Messina

Il 9 marzo 2026, presso la sede dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina, si è svolto un incontro promosso dal Consiglio provinciale dei Consulenti del Lavoro e dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) con l’obiettivo di avviare un confronto tra le principali rappresentanze del mondo del lavoro in merito alle conseguenze prodotte dal ciclone Harry sul territorio messinese.

All’incontro hanno preso parte il presidente dell’Ordine provinciale dei Consulenti del Lavoro di Messina Maurizio Adamo, la presidente ANCL Maria Faranda, il segretario provinciale della CGIL Pietro Patti, il segretario della CISL Antonino Alibrandi e il segretario della UIL Ivan Tripodi. Presenti anche rappresentanti delle principali organizzazioni datoriali e associative: il vicepresidente di Confesercenti Benny Bonaffini, il segretario di Confartigianato Francesco Giancola, il segretario CNA Tindaro Germanelli insieme al presidente provinciale CNA Giuseppe Brenno, il presidente di Confcooperative Messina Nino Accetta, il presidente Fenapi Carmelo Satta e Alessandro Subba in qualità di delegato di Confimprese Messina.

Il confronto ha rappresentato un primo momento di coordinamento tra le parti sociali e le organizzazioni imprenditoriali, riunite per analizzare le ricadute economiche e occupazionali determinate dagli eventi atmosferici che hanno colpito l’area. Nel corso dell’incontro è stata condivisa l’esigenza di avviare un tavolo tecnico permanente, finalizzato a elaborare interventi e strumenti di sostegno per imprese, lavoratori e realtà produttive coinvolte.

I partecipanti hanno sottolineato la necessità di affrontare con rapidità la fase emergenziale, evidenziando come le conseguenze del ciclone abbiano inciso in maniera significativa sul tessuto economico locale e sulle condizioni occupazionali. In questo contesto è stata ribadita l’importanza di un’azione coordinata tra rappresentanze sindacali, organizzazioni datoriali e professionali.

Nel corso del confronto è stata inoltre espressa la volontà di proseguire il dialogo nei prossimi giorni con ulteriori incontri tecnici, con l’obiettivo di definire proposte condivise da sottoporre alle istituzioni competenti. Le organizzazioni presenti hanno confermato la propria disponibilità a collaborare nella costruzione di misure finalizzate alla tutela dei lavoratori e alla salvaguardia delle attività economiche interessate dagli effetti dell’evento meteorologico.

L’iniziativa rappresenta l’avvio di un percorso di confronto tra le diverse componenti del sistema produttivo e del lavoro del territorio messinese, finalizzato a individuare risposte operative alle criticità emerse a seguito della calamità.

👁 Articolo letto 287 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.