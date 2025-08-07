Ai domiciliari donna 50enne per violenza sessuale sul figlio minorenne

La Procura Distrettuale di Catania ha coordinato un’operazione della Polizia di Stato che ha portato agli arresti domiciliari una donna di 50 anni, residente nel capoluogo etneo, accusata di violenza sessuale aggravata. L’indagine, avviata su segnalazione della comunità di affidamento del minore coinvolto, è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania sotto la supervisione della magistratura.

Dalle perquisizioni sono emersi elementi probatori significativi, tra cui messaggi vocali, immagini e video a contenuto sessuale rinvenuti sui dispositivi sequestrati. Secondo le risultanze investigative, la donna avrebbe abusato della vulnerabilità psichica del figlio minorenne, di età inferiore ai 15 anni, spingendolo a compiere atti sessualmente espliciti fin dal compimento del tredicesimo anno di età.

Il minore, ascoltato dal pubblico ministero con il supporto di una psicologa, ha confermato con evidente disagio quanto accertato dalle indagini. Il GIP del Tribunale di Catania ha convalidato la richiesta di custodia cautelare, disposta con l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di qualsiasi contatto con la vittima. Si ribadisce la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva.

