Gioiosa Marea saluta la maestra Maria Pia Ricciardi dopo 37 anni

Si conclude dopo 37 anni di servizio il percorso professionale della maestra Maria Pia Ricciardi, storica insegnante della scuola primaria di Gioiosa Marea. Un’attività svolta interamente nello stesso istituto scolastico, dove ha accompagnato la crescita e la formazione di numerose generazioni di alunni, instaurando nel tempo un rapporto costante con famiglie e comunità locale.

Residente a Gliaca di Piraino, la docente ha raggiunto ogni giorno la scuola di Gioiosa Marea per quasi quattro decenni, mantenendo un legame profondo con il territorio e con gli studenti affidati alla sua guida. La sua presenza rappresenta un riferimento per quanti hanno condiviso con lei il percorso scolastico, dai colleghi agli alunni, passando per il personale dell’istituto.

Per celebrare il pensionamento, il 13 giugno si è svolta una serata a Gioiosa Marea. All’incontro hanno partecipato i familiari della docente, tra cui figli e nipoti, insieme ai colleghi con cui ha lavorato nel corso degli anni, al personale di segreteria, ai collaboratori scolastici e al Provveditore Leon Zingales.

L’evento ha rappresentato un’occasione per ripercorrere una lunga esperienza professionale caratterizzata da continuità e dedizione all’insegnamento. Nel corso della serata sono stati rivolti alla maestra Ricciardi numerosi attestati di stima e affetto da parte di quanti hanno condiviso con lei il percorso scolastico e umano.

Tra i messaggi di auguri giunti in occasione del pensionamento anche quelli della Dirigente scolastica Mariella La Rosa. Un pensiero di riconoscenza è stato espresso inoltre da colleghi, genitori ed ex alunni che nel tempo hanno avuto modo di conoscere e apprezzare il lavoro svolto dall’insegnante all’interno della scuola primaria di Gioiosa Marea.

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