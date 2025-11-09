Allerta Meteo Gialla, piogge e temporali attesi per oggi in Sicilia

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la Sicilia a partire dalle prime ore di oggi, domenica 9 novembre 2025, con validità estesa alle successive 24–36 ore. Il provvedimento riguarda l’intero territorio regionale e segnala possibili condizioni di instabilità meteorologica. Secondo quanto comunicato, sono attese precipitazioni sparse, con prevalenza di rovesci e temporali, anche di forte intensità.

Il bollettino specifica che i fenomeni potranno essere accompagnati da “frequente attività elettrica” e da “intensi colpi di vento”, oltre che da precipitazioni localmente abbondanti. Le zone maggiormente esposte potrebbero registrare brevi ma significativi peggioramenti, con variazioni rapide delle condizioni atmosferiche.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e nelle attività all’aperto, soprattutto nelle aree più soggette a rischio idrogeologico. Il documento diffuso invita gli enti locali a monitorare costantemente l’evoluzione del quadro meteorologico e a mantenere attivi i presidi territoriali. – Fonte Protezione Civile Regionale.

