Basile ultimo nel sondaggio tra i sindaci metropolitani

Il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile, risulta ultimo nella classifica di gradimento elaborata dal quotidiano online Affari Italiani. Secondo il sondaggio, Basile ottiene il 43,7% delle preferenze, chiudendo la graduatoria dei quattordici sindaci metropolitani italiani. Al primo posto figura Matteo Lepore, sindaco di Bologna, con il 58,7%, seguito dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, con il 56,9% e da Massimo Zedda, sindaco di Cagliari, con il 56,2%.

Il rilevamento ha interessato anche l’indice di gradimento dei presidenti di Regione. In questo caso i primi tre posti sono occupati da esponenti della Lega. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, si colloca in testa con il 67,9%, seguito da Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 63,1% e da Attilio Fontana, presidente della Lombardia, con il 61%. Subito dopo compare Michele de Pascale, presidente della Provincia di Ravenna, con il 60,5%.

Il sondaggio ha inoltre esaminato le intenzioni di voto. Fratelli d’Italia risulta il partito con la maggiore percentuale di consenso, pari al 30,1%. Seguono il Partito Democratico al 20% e il Movimento 5 Stelle al 12,2%. La Lega si attesta al 9%, Forza Italia all’8,2% e Alleanza Verdi Sinistra al 5,7%. Per quanto riguarda le coalizioni, quella di centrodestra raccoglierebbe il 48% dei voti, superando di oltre dieci punti percentuali quella di centrosinistra.

👁 Articolo letto 292 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.