Travolti tre turisti tedeschi a Sciacca, donna in prognosi riservata

Ieri sera in via Roma a Sciacca, nell’area soggetta a Ztl, un veicolo d’epoca con targa estera ha travolto tre pedoni, una famiglia di turisti tedeschi composta da padre, madre e figlia. Il conducente, un anziano residente in città con precedenti anni di vita in Germania, avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di un sospetto cedimento dei freni. “Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento”, hanno riferito gli agenti del commissariato di Sciacca, intervenuti sul posto assieme alle ambulanze del 118.

La donna era stata trasportata al presidio ospedaliero “Giovanni Paolo II” con un grave trauma cranico e vi è rimasta in prognosi riservata. Il marito e la figlia avevano riportato contusioni lievi e sono stati medicati presso il medesimo nosocomio. Ferito lievemente anche il conducente, anch’egli ricoverato per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente, nei pressi di una strada a traffico limitato con divieti attivi fino a tarda serata, gli operatori sanitari avevano prestato le prime cure prima di trasferire i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine avevano quindi avviato gli accertamenti tecnici sul mezzo, con particolare attenzione al sistema frenante, e avevano raccolto testimonianze di alcuni presenti.

👁 Articolo letto 388 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.