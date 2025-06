Convegno a Messina sul trasporto sicuro di neonati e lattanti

Venerdì 27 giugno si terrà al Policlinico di Messina un evento dedicato alle procedure per garantire la sicurezza durante il trasporto di neonati e lattanti. L’iniziativa, promossa dalla Società Italiana di Neonatologia (SIN) in collaborazione con l’Unità Operativa Complessa di Patologia Neonatale e Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, diretta dalla prof.ssa Eloisa Gitto, avrà luogo nell’Aula Magna Filippo De Luca del Padiglione NI. Il responsabile scientifico dell’incontro è il prof. Massimo Agosti, presidente della SIN.

I lavori avranno inizio alle 14:30 con un’analisi delle posture più indicate per il trasporto in auto e la normativa vigente, anche in caso di neonati pretermine. Successivamente verranno illustrate le tecniche per assicurare la pervietà delle vie aeree e l’eventuale uso del succhietto come strumento di supporto. L’obiettivo è fornire alle famiglie e agli operatori sanitari consigli pratici e aggiornati, utili nella gestione quotidiana dei più piccoli.

«Il corretto posizionamento in auto rappresenta una misura essenziale per ridurre il rischio di traumi» afferma il prof. Agosti. «Attraverso questa iniziativa intendiamo mettere a disposizione delle famiglie competenze specialistiche e strumenti operativi», aggiunge la prof.ssa Gitto.

L’incontro è aperto a tutte le mamme, i papà e i professionisti che assistono neonati e lattanti, senza alcuna quota di iscrizione.

