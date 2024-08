Magia e intrattenimento all’arena Canapè di Gioiosa Marea

di Maria Cristina Miragliotta – Il primo evento di magia, musica e intrattenimento all’arena Canapè di Gioiosa Marea ha visto un pubblico entusiasta partecipare alla serata intitolata “La notte magica con il mago Salvin e Giucas Casella”. La manifestazione, condotta da Lidia Caranna, ha avuto inizio con le esilaranti imitazioni di Filippone, seguite dalle esibizioni di danza delle ballerine Lorena Calanni, Giorgia Raneri e Alessia Ferlazzo. Sul fronte musicale, Giada Cutugno, già seconda classificata al concorso Bimbo d’Oro ideato dal Mago Salvin, ha allietato la platea con le sue performance.

Il Mago Salvin ha successivamente incantato i presenti con una serie di numeri di magia e illusionismo, eseguiti con il prezioso supporto di Lidia Caranna e Aurelio Raffa. L’arena, gremita di spettatori, è stata coinvolta in un susseguirsi di sorprendenti illusioni che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico.

Il clou della serata è stato raggiunto con l’intervento di Giucas Casella, celebre illusionista e prestigiatore, il quale ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con le sue esibizioni di magia e mentalismo, regalando momenti di grande intensità e coinvolgimento.

Il supporto tecnico, gestito da Nicola Baragona e la sua Teleservice, si è rivelato impeccabile, garantendo una perfetta gestione di audio e luci, elementi fondamentali per la riuscita dell’evento. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Gioiosa Marea, si è conclusa positivamente, lasciando un’impressione favorevole sia per l’organizzazione che per la qualità dello spettacolo offerto.

