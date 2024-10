Auto in fiamme dopo lo schianto, perde la vita giovane 24enne di Enna

Un tragico incidente stradale si è verificato ieri sera a Enna, causando la morte di un giovane di 24 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 22:35 sulla strada che circonda l’autodromo di Pergusa. Il giovane, la cui identità non è ancora stata resa nota, viaggiava a bordo di una Fiat insieme ad altri due ragazzi. Per cause ancora da accertare, l’auto si è ribaltata, finendo contro la recinzione dell’autodromo e prendendo fuoco.

I due passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo mentre il veicolo cominciava ad andare in fiamme, ma per la terza persona non c’è stato scampo. Si ipotizza che il giovane rimasto intrappolato nell’auto possa aver perso i sensi a seguito dell’impatto, impedendogli di fuggire. I suoi compagni hanno potuto lasciare l’auto prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo, ma il ventiquattrenne è morto carbonizzato all’interno dell’abitacolo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno cercato invano di salvare la vittima, insieme ai Carabinieri e al personale del 118. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per determinare la dinamica esatta dell’incidente e le possibili cause che hanno portato al tragico evento. Non si esclude che la perdita di controllo del veicolo possa essere stata causata da un fattore esterno o da un errore umano.

