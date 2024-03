Sicilia: anticipata la Campagna Antincendio al 15 Maggio

La Sicilia si prepara ad affrontare la stagione degli incendi boschivi con un’avvio anticipato della campagna antincendio al 15 maggio, protratta fino al 31 ottobre, secondo quanto stabilito da un decreto dell’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana. Questa decisione, volta a estendere il periodo operativo a cinque mesi e mezzo, è giustificata dalla necessità di fronteggiare la crescente frequenza e intensità degli incendi, in parte attribuiti ai cambiamenti climatici.

“È un ulteriore tassello di una programmazione che ci possa consentire di avere uomini e mezzi disponibili in un periodo più ampio”, ha sottolineato il presidente della Regione, Renato Schifani. “Non vogliamo farci trovare impreparati, per cui stiamo mettendo in campo misure che servono ad avere una capacità di intervento più efficiente e coordinata di tutte le forze disponibili.”

La decisione di anticipare l’avvio della campagna è motivata anche dagli eventi incendiari di straordinaria violenza del 2023 e dalla grave condizione di siccità che affligge la regione. “Con i cambiamenti climatici in atto, sempre più evidenti, il concetto di stagionalità è largamente superato ed è necessario che la complessa macchina dell’antincendio boschivo regionale sia pronta il prima possibile”, ha dichiarato l’assessore Pagana.

Le misure prese includono l’aggiudicazione della gara per il noleggio di 10 elicotteri leggeri e l’attesa conclusione della gara per i mezzi pesanti. Inoltre, è in corso il progetto di una control room regionale unica per le emergenze, che integrerà Protezione Civile e Corpo Forestale, utilizzando sistemi all’avanguardia per il monitoraggio del territorio nella logica della prevenzione.

