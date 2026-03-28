Treno speciale Sicilia Express, biglietti disponibili dal 28 marzo

Apertura imminente per la vendita dei titoli di viaggio del “Sicilia Express”, il collegamento ferroviario straordinario promosso dalla Regione Siciliana insieme a FS Treni Turistici Italiani in vista delle festività pasquali. I biglietti saranno disponibili da sabato 28 marzo alle ore 11:30 attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e sul portale della società ferroviaria turistica.

L’iniziativa è rivolta ai siciliani residenti nel Nord Italia, con l’obiettivo di facilitare il rientro nell’Isola durante il periodo festivo. “Il Sicilia Express – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – rappresenta un’opportunità per centinaia di nostri concittadini che intendono tornare in Sicilia per Pasqua. Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto all’offerta ordinaria, pensato per chi non ha trovato disponibilità su altri mezzi o si è trovato di fronte a tariffe elevate, soprattutto nel trasporto aereo”.

Il progetto rientra nel quadro delle misure regionali volte a contenere il fenomeno del caro-voli e a garantire la mobilità. “Il governo regionale – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò – continua a intervenire per attenuare le dinamiche speculative sui prezzi dei trasporti. Le esperienze precedenti dimostrano una risposta positiva da parte dell’utenza”.

Il servizio è stato finanziato con circa 153 mila euro stanziati dal bilancio regionale. La partenza è prevista da Torino il 2 aprile, con arrivi a Palermo e Siracusa, mentre il viaggio di ritorno è fissato per il 7 aprile. Le tariffe partono da 29,90 euro, variabili in base alla sistemazione scelta. QUI TUTTI I DETTAGLI

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