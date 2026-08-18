Messina, agguato a Zafferia: uomo ferito da un colpo di pistola

Agguato nella serata a Zafferia, a Messina, dove un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è rimasto ferito da un colpo di pistola alla schiena. L’episodio si è verificato lungo la via Comunale mentre l’uomo si trovava fuori dalla propria abitazione usufruendo di uno dei permessi che gli erano stati concessi.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo la strada in bicicletta quando sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco nella sua direzione. Gli investigatori avrebbero rilevato almeno sette esplosioni, riconducibili a una pistola calibro 9. Uno dei proiettili ha raggiunto l’uomo alla schiena.

Dopo l’allarme sono scattati i soccorsi. Il ferito è stato trasferito d’urgenza al Policlinico di Messina, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono considerate gravi e vengono costantemente monitorate dal personale sanitario.

Sul luogo dell’agguato sono intervenuti i Carabinieri e il personale specializzato negli accertamenti scientifici. L’area interessata è stata sottoposta ai rilievi necessari per acquisire eventuali elementi utili alle indagini.

Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica dell’azione e cercando di individuare chi abbia esploso i colpi. Gli accertamenti dovranno inoltre chiarire il movente dell’agguato e verificare le circostanze nelle quali è maturato. Al momento non sono emersi ulteriori elementi sull’identità dell’autore o degli autori della sparatoria.

👁 Articolo letto 556 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.