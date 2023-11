Si incendia furgone della Bartolini a Palermo, nessun ferito

Nella mattinata odierna, un incidente ha coinvolto un furgone appartenente a una nota ditta di spedizioni, mentre percorreva viale Regione Siciliana, a Palermo. Il mezzo, identificato come appartenente alla ditta Bartolini, è stato completamente avvolto dalle fiamme in circostanze ancora da chiarire. L’incidente si è verificato sulla corsia laterale della Circonvallazione di Palermo, in direzione Catania, precisamente all’altezza del ristorante fast food Burger King, poco prima della rotonda di via Belgio.

L’immediato intervento dei vigili del fuoco ha permesso di spegnere le fiamme e di garantire la sicurezza del furgone coinvolto. Contestualmente, le forze dell’ordine, tra cui gli agenti della polizia di stato e della municipale, hanno provveduto a chiudere temporaneamente al traffico il tratto di strada interessato dall’incidente al fine di prevenire ulteriori pericoli.

Nonostante la gravità dell’incidente e l’impressionante sviluppo delle fiamme, fortunatamente, non si sono registrati feriti in seguito a questa tragedia. Tuttavia, l’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione nella zona circostante.

