Vertice regionale: Todaro possibile candidato sindaco a Messina

Il centrosinistra valuta la possibile candidatura di Paolo Todaro alla carica di sindaco di Messina in vista delle prossime elezioni amministrative. Il nome del sindacalista, indicato da Alleanza Verdi Sinistra, sarebbe emerso nel corso dell’incontro regionale della coalizione progressista, riunita ieri per discutere le strategie elettorali nei Comuni chiamati al voto.

La proposta di Avs, sostenuta dalla messinese Alessandra Minniti, co-portavoce di Europa Verde insieme a Fabio Giambrone, punta su una figura ritenuta espressione di una linea più radicale. Todaro, esponente regionale di Europa Verde e sindacalista, è noto anche per aver presentato, nella sua veste di componente del Senato accademico, l’esposto sui rimborsi che ha dato origine al cosiddetto caso Cuzzocrea, conclusosi con le dimissioni del rettore dell’Università di Messina.

L’ipotesi della sua candidatura si inserisce nel percorso di costruzione del cosiddetto campo largo, ma avrebbe suscitato perplessità all’interno del Partito democratico cittadino, dove emergono segnali di malcontento rispetto alla scelta.

La coalizione, tuttavia, non ha ancora ufficializzato alcuna decisione. In una nota diffusa al termine della riunione di Palermo, il centrosinistra ha comunicato che “si è riunito a Palermo il tavolo della coalizione per fare il punto in vista delle prossime elezioni”. Nel corso dell’incontro, prosegue il documento, “sono state approfondite le candidature a sindaco nei vari Comuni al voto e sul percorso che ha già portato alla definizione della candidatura di Andreana Patti a Marsala”.

Il comunicato precisa inoltre che “si è poi deciso di aggiornare i lavori a lunedì, al fine di proseguire l’istruttoria con i territori interessati e trovare la più ampia sintesi possibile per costruire l’alternativa al centrodestra”.

