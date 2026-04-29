Ita Airways collega Trapani a Roma, Schifani: passo avanti

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso apprezzamento per l’avvio del nuovo collegamento aereo operato da ITA Airways tra l’aeroporto Trapani-Birgi Vincenzo Florio Airport e Roma Fiumicino Airport, con frequenza giornaliera.

Secondo quanto dichiarato dal governatore, “l’arrivo di Ita Airways rappresenta un risultato rilevante per l’area occidentale della Sicilia, contribuendo a migliorare la mobilità dei cittadini e ad accrescere l’attrattività del territorio sotto il profilo turistico ed economico”. Il collegamento diretto con la capitale viene indicato come un elemento strategico per facilitare gli spostamenti e favorire i flussi in entrata e in uscita.

Schifani ha inoltre sottolineato il ruolo della Regione Siciliana nella gestione dello scalo, di cui è proprietaria attraverso la società Airgest. Il nuovo volo, ha aggiunto, si inserisce nel più ampio programma di rilancio e valorizzazione dell’aeroporto Vincenzo Florio, infrastruttura considerata centrale per lo sviluppo del territorio.

Nel corso dell’intervento, il presidente ha rivolto un riconoscimento al vertice della società di gestione aeroportuale, citando in particolare il presidente Salvatore Ombra “per il lavoro svolto nel raggiungimento di questo obiettivo”. L’iniziativa viene inquadrata come un ulteriore passo nel percorso di potenziamento dei collegamenti aerei regionali.

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