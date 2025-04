Media Day, Torneo delle Regioni coinvolgerà le province siciliane

Letojanni ha ospitato il “Media Day” del Torneo delle Regioni, evento che ha ufficialmente presentato i gironi D ed E, relativi rispettivamente alle province di Catania e Messina. L’incontro, svoltosi presso il Cine Teatro della cittadina ionica, ha rappresentato un momento di riflessione condivisa sulla pianificazione sportiva regionale, sull’impiantistica e sulle potenzialità di un’iniziativa che coinvolge l’intero territorio siciliano.

La Sicilia, infatti, sarà protagonista dal 12 al 18 aprile del Torneo delle Regioni, manifestazione nazionale di calcio giovanile che si svolgerà in tutte le province dell’isola, con l’obiettivo dichiarato di coniugare qualità tecnica, impatto sociale e promozione turistica. Durante l’evento di Letojanni, è stato sottolineato come l’intera organizzazione poggi su una rete capillare di impianti sportivi, tra cui oltre 180 campi in erba sintetica.

Le categorie in gara saranno Under 15, Under 17, Under 19 e calcio a 11 femminile. Le partite avranno luogo in numerosi comuni siciliani, tra cui Santa Venerina, Viagrande, Linguaglossa, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Nizza di Sicilia e il campo Marullo Bisconte di Messina. A partire dal 16 aprile, Linguaglossa, Letojanni e Nizza di Sicilia entreranno ufficialmente nel programma delle gare.

Le finali Under 15, Under 17 e Under 19 si disputeranno a Taormina, mentre quella femminile avrà luogo a Santa Teresa di Riva. Il 15 aprile è previsto il sorteggio dei quarti di finale, cui accederanno le prime classificate di ogni girone e le tre migliori terze. “Il torneo è una straordinaria opportunità per valorizzare il territorio e i suoi giovani talenti”, è stato dichiarato durante il Media Day.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁