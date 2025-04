Premiati i migliori diplomati dell’Istituto Nautico Caio Duilio

Presso l’Auditorium del Gruppo Caronte & Tourist si è svolta la cerimonia di conferimento delle borse di studio destinate a 21 studenti dell’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio che, nell’anno scolastico 2023/2024, hanno concluso il proprio percorso formativo con il massimo dei voti. L’iniziativa, giunta alla quattordicesima edizione, rafforza il legame tra l’azienda di navigazione e l’istituto messinese, da tempo considerato un centro d’eccellenza per la formazione professionale in ambito marittimo.

All’evento erano presenti, tra gli altri, la dirigente dell’ITTL Caio Duilio, professoressa Daniela Pistorino, la Presidente del Gruppo Caronte & Tourist Olga Mondello Franza, l’Amministratore Delegato Pietro Franza, Vincenzo Franza e il Responsabile delle Risorse Umane e della Comunicazione, Tiziano Minuti. Proprio Minuti ha introdotto la cerimonia con un intervento dedicato alla memoria delle vittime di femminicidio, soffermandosi sul recente caso di Sara Campanella, avvenuto nelle vicinanze della sede del Gruppo.

“A bordo, ancor di più che nella società, il maschilismo è ancora dilagante”, ha osservato Minuti, ribadendo l’impegno aziendale nel promuovere la parità di genere attraverso specifici programmi formativi. Ha poi evidenziato come “la vera grande rivoluzione possa partire dalla scuola”, luogo dove è possibile contrastare modelli culturali distorti.

Pietro Franza ha sottolineato il valore di questa consapevolezza collettiva, affermando che “questi ragazzi possono incarnare il cambiamento” e che “è responsabilità di tutti noi predicare il rispetto reciproco”.

Durante la cerimonia, è stata conferita una borsa di studio in memoria dell’ufficiale Antonino Donato, ex allievo del Duilio deceduto in un incidente sul lavoro. A riceverla è stato Alessio Busà, diplomato in Conduzione del Mezzo Navale, lo stesso indirizzo frequentato da Donato.

