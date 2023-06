Incidente a Bronte: muore una donna di 46 anni, feriti marito e due figli

Un’ennesima tragedia ha colpito la Sicilia, con la perdita di una donna di 46 anni, identificata come Cinzia Sanfilippo, in un terribile incidente avvenuto a Bronte. Lo schianto contro un muro ha avuto conseguenze fatali, lasciando dietro di sé dolore e distruzione. L’incidente si è verificato intorno alle 2:30, lungo la strada provinciale 211 nella contrada Cantera. La famiglia coinvolta è originaria di Maniace.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, insieme ai familiari, si trovava a bordo di una Golf quando, per cause ancora sconosciute, il conducente ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro un muro. I soccorsi sono stati immediati, con il marito che è stato trasportato in ospedale a Catania e i due figli che sono stati accompagnati all’ospedale di Bronte. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri.

Purtroppo, la donna di 46 anni avrebbe perso la vita sul colpo, e sono stati i Vigili del Fuoco ad estrarre il suo corpo dall’auto. L’incidente ha causato rallentamenti lungo la strada provinciale 211, ma solo poco dopo le 6:30 del mattino la situazione è tornata alla normalità. Le indagini sono in corso al fine di accertare la dinamica precisa dell’impatto.

