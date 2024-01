Ficarra: iniziati i lavori di consolidamento a Natoli

Sono iniziati i lavori di completamento degli interventi di consolidamento del centro urbano di Natoli, nel Comune di Ficarra. Questa iniziativa è finanziata dal Dipartimento Regionale dell’Ambiente con un budget complessivo di circa 1.370.000,00 euro.

Il progetto è stato elaborato dall’Ing. Guglielmo Carlo Cardaci, dall’Arch. Francesco Pintaudi e dall’Ing. Giuseppe Virecci Fana, che sono anche responsabili della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L’impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori è la ditta ECOEDIST Srl, con sede a Brolo.

I lavori riguardano tre diverse zone. A Natoli, verrà completata la parete di contrasto a valle dei fabbricati esistenti e sarà consolidata l’area retrostante mediante la realizzazione di muretti di sostegno in cemento armato e interventi di stabilizzazione con micropali. A Gebbia, verrà effettuata la sistemazione del canale esistente, includendo tecniche di ingegneria naturalistica, rinverdimento e rinaturalizzazione delle scarpate. A Ciaramiraro, un tratto dell’alveo del torrente Ciaramiraro sarà oggetto di rifacimento con l’installazione di una tubazione in PE. In questa zona, verranno realizzate difese di sponda in gabbioni metallici e interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione. Inoltre, l’attraversamento stradale sarà completamente rinnovato con una struttura scatolare in cemento armato, migliorando la viabilità locale.

Questo intervento permetterà di completare il consolidamento avviato nel 2007 dall’amministrazione Ridolfo, garantendo la sicurezza delle abitazioni di Natoli e Gebbia e migliorando il sistema di raccolta delle acque piovane su una vasta porzione del territorio comunale di Ficarra.

