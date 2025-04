Marsala, violenza in ospedale: l’Ordine dei medici chiede sicurezza

Un nuovo episodio di violenza ha interessato l’ambiente sanitario della provincia di Trapani, coinvolgendo il personale medico del reparto di Radiologia dell’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. A renderlo noto è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia, che ha manifestato profondo sconcerto per quanto accaduto, condannando l’episodio e definendolo un attacco non solo ai professionisti coinvolti, ma all’intera categoria.

L’evento è stato descritto come l’ennesima manifestazione di una crescente escalation di aggressioni che, secondo il Presidente dell’Ordine Filippo Mangiapane, sta colpendo il personale sanitario in modo sistematico. “Siamo di fronte a una spirale di aggressioni che non accenna a fermarsi – ha dichiarato –. Questa volta a farne le spese è stato il personale medico della Radiologia, un reparto fondamentale per la diagnosi e la cura di centinaia di pazienti ogni giorno”.

L’Ordine ha espresso totale vicinanza ai medici coinvolti, sottolineando l’urgenza di un intervento volto a ristabilire condizioni di lavoro sicure. La richiesta principale riguarda una presenza costante di presidi di sicurezza, in particolare nei reparti ospedalieri maggiormente frequentati.

Viene inoltre ribadita la necessità che le istituzioni preposte garantiscano l’applicazione rigorosa delle normative in vigore, attivando anche strategie preventive, campagne di sensibilizzazione e azioni concrete volte a tutelare l’integrità fisica e morale degli operatori sanitari.

L’Ordine dei Medici di Trapani conferma il proprio impegno nel rappresentare queste esigenze, continuando a sostenere iniziative dirette alla protezione della categoria professionale, con l’obiettivo di preservare la sicurezza e la dignità dei suoi iscritti.

