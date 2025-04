Progetto Icaro, a Messina arriva il Parco Mobile della Sicurezza

A Messina, il 7 e l’8 aprile, Piazza Duomo ospiterà il Parco Mobile della Sicurezza Stradale, struttura itinerante rivolta ai bambini nell’ambito del Progetto Icaro, promosso dalla Polizia Stradale con il patrocinio del Comune di Messina, la collaborazione dell’Anas di Catania e il supporto mediatico del gruppo editoriale Società Editrice Sud Gazzetta del Sud – Giornale di Sicilia. L’iniziativa, giunta alla 25ª edizione, prevede due mattinate formative, dalle 8.00 alle 14.00, durante le quali verranno sospese le attività alle 11.00 per un minuto di silenzio in memoria di Sara Campanella e delle vittime di femminicidio e incidenti stradali.

Il Parco è allestito come una città in miniatura, con un percorso stradale che consente ai bambini di apprendere la segnaletica e le regole del codice della strada in un ambiente interattivo. Gli studenti, provenienti dagli Istituti Comprensivi di Messina e della provincia, saranno accompagnati da insegnanti e dirigenti scolastici. Durante le attività, i piccoli partecipanti potranno sperimentare momenti a bordo di veicoli della Polizia Stradale, come la Lamborghini Huracán e il Camper Azzurro, aula multimediale itinerante dedicata all’educazione alla sicurezza.

Il Questore Annino Gargano ha sottolineato che “il fenomeno dell’incidentalità stradale ha molteplici cause e conseguenze: sociali, economiche, emotive”, evidenziando l’importanza di un dialogo educativo con i più giovani. Il Dirigente della Polizia Stradale, Antonio Capodicasa, ha spiegato che l’obiettivo è “coinvolgere ed educare i bambini, nell’età compresa tra i 4 ed i 7 anni, ai corretti comportamenti da tenere verso il prossimo ed in particolare sulla strada”.

Il sindaco Federico Basile ha definito l’iniziativa “un’occasione preziosa per sensibilizzare soprattutto i più giovani sull’importanza del rispetto delle regole della strada”, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nella promozione della sicurezza.

