Cosa Nostra: catturato a Palermo il latitante Giuseppe Auteri

Nel pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno compiuto un importante arresto nella città di Palermo. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, supportati dal R.O.S. e dalla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno catturato il latitante mafioso Auteri Giuseppe, elencato come uno dei Latitanti Pericolosi.

L’arresto è avvenuto in esecuzione dell’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere n. 10193/2021 RGNR DDA e nr. 7004/2021 RG GIP, emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia guidata dal Procuratore Dott. Maurizio De Lucia, nell’ambito dell'”Operazione VENTO”. Auteri è accusato di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Secondo le indagini, Auteri era un individuo di estrema fiducia all’interno del mandamento mafioso di Palermo Porta Nuova. Era coinvolto in varie attività criminali, tra cui la gestione della cassa del sodalizio mafioso insieme ad altri membri.

Nonostante fosse stato oggetto di un fermo di indiziato di delitto e avesse evitato l’arresto, Auteri è rimasto latitante grazie al sostegno di una rete di complici. Tuttavia, grazie all’efficace azione delle forze dell’ordine, è stato individuato e arrestato. Durante l’operazione, è stato trovato in possesso di un revolver con matricola abrasa, quindici colpi e una considerevole somma di denaro contante.

Auteri, già condannato in passato per associazione mafiosa e estorsione, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo.

