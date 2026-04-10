Presentazione il 16 aprile a Gioiosa Marea del libro “Il pane sulla bara”

È in programma per giovedì 16 aprile 2026, alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune di Gioiosa Marea, la presentazione del volume “Il pane sulla bara. I fatti del 7 marzo 1947 a Messina”, scritto da Alessandro Grussu e pubblicato da Armando Siciliano Editore.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività dedicate alla valorizzazione della memoria storica locale e regionale, offrendo un approfondimento su uno degli episodi più rilevanti del secondo dopoguerra in Sicilia. Il libro ricostruisce la giornata del 7 marzo 1947 a Messina, quando una protesta popolare contro il caro vita e per il miglioramento delle condizioni economiche sfociò in un intervento armato delle forze dell’ordine. L’azione repressiva provocò la morte di tre manifestanti e numerosi feriti, lasciando un segno duraturo nella memoria collettiva e nelle dinamiche sociali dell’epoca.

Attraverso l’esame di fonti documentali e testimonianze dirette, l’autore ricostruisce il contesto politico e sociale dell’immediato dopoguerra, soffermandosi sui temi dei diritti, del lavoro e della giustizia sociale nell’Italia del tempo.

All’incontro prenderanno parte Giusi La Galia, sindaco di Gioiosa Marea, Vincenzo Amato, assessore alla Cultura, Pietro Patti, segretario generale della CGIL di Messina, Giuseppe Restifo, professore ordinario di Storia moderna all’Università di Messina, e Marcello Mollica, professore associato del Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dello stesso ateneo. Prevista inoltre la presenza dell’autore e dell’editore Armando Siciliano.

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