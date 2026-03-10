Elezioni Amministrative, il centrosinistra sceglie Russo e Sodano

Le forze del centrosinistra siciliano hanno definito le candidature per le elezioni amministrative previste nel prossimo mese di maggio ad Agrigento e Messina. L’intesa è stata raggiunta nel corso di un confronto politico svolto a Palermo tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Controcorrente.

Per la città di Messina la coalizione progressista ha individuato come candidata sindaca l’avvocato Antonella Russo. Consigliera comunale del Partito Democratico, Russo fa parte della segreteria regionale del partito con delega alla salute e alla sanità. La sua designazione è stata formalizzata al termine del confronto programmatico che ha coinvolto i tavoli provinciali e regionali della coalizione. Nel documento diffuso dalle forze politiche che sostengono la candidatura vengono indicate alcune priorità amministrative, tra cui il potenziamento dei servizi pubblici, il diritto alla salute, il rafforzamento delle politiche sociali, una maggiore attenzione ai quartieri e la promozione di uno sviluppo sostenibile accompagnato da occupazione qualificata. Nel testo viene inoltre ribadita la contrarietà alla realizzazione del Ponte sullo Stretto. In una nota congiunta i partiti dichiarano: “Messina non è condannata a scegliere tra deluchismo e un centrodestra che governa a Palermo e a Roma producendo effetti evidenti e negativi su Sicilia e Paese. Un’alternativa esiste: più giustizia sociale, diritti, qualità amministrativa e sviluppo sostenibile”.

Parallelamente la coalizione ha definito anche la candidatura per il Comune di Agrigento. Il nome individuato è quello di Michele Sodano, già deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, proposto dal movimento Controcorrente. In una dichiarazione congiunta Pd, M5S, Avs, Italia Viva e Controcorrente sottolineano la volontà di avviare una nuova fase politica per la città: “Agrigento deve aprire una nuova era, in cui la politica sia finalmente proposta, merito, progetti innovativi e creazione di valore.

Le forze progressiste, unite, lanciano una sfida nel segno del cambiamento e del rinnovamento della classe dirigente”. Nella stessa nota si afferma che la candidatura di Sodano rappresenta una proposta condivisa per guidare una stagione amministrativa orientata alla valorizzazione delle potenzialità del territorio e alla crescita della comunità locale.

