La Polizia di Patti arresta ladro d’auto, rintracciato a Gioiosa Marea

Nel quadro del rafforzamento delle attività di controllo del territorio, disposto dal Questore di Messina Annino Gargano, la Polizia di Stato di Patti ha proceduto all’arresto di un cittadino straniero di 34 anni, ritenuto responsabile del furto aggravato di un’autovettura. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti, che sono intervenuti a seguito della segnalazione del furto avvenuto poco prima nel centro cittadino.

Gli investigatori, tramite una rapida ricostruzione dei fatti e l’analisi delle immagini provenienti da un sistema di videosorveglianza installato nei pressi del luogo dell’evento, hanno individuato elementi utili all’identificazione del presunto autore. Le ricerche sono state subito avviate nel territorio comunale di Patti e nei centri limitrofi. In breve tempo, il veicolo rubato e il sospettato sono stati rintracciati in una frazione del comune di Gioiosa Marea.

L’uomo, riconosciuto per le caratteristiche fisiche e gli indumenti grazie alle immagini acquisite, è stato trovato ancora in possesso delle chiavi del veicolo, precedentemente lasciate incustodite all’interno dell’abitacolo dal proprietario. Gli agenti hanno proceduto al fermo e all’arresto.

Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Patti ha richiesto la custodia cautelare in carcere, misura convalidata successivamente dal Giudice per le Indagini Preliminari. In considerazione della pericolosità del soggetto, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Messina ha avviato le verifiche relative alla sua permanenza sul territorio nazionale. L’iter si è concluso con l’emissione, da parte del Prefetto di Messina, di un provvedimento di allontanamento nei confronti del cittadino comunitario arrestato.

