Sequestrati 80 chili di alimenti in un ristorante orientale a Paternò

Una vasta operazione di controllo è stata condotta nei giorni scorsi a Paternò dalla Polizia di Stato, nell’ambito di un servizio interforze finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica e alla verifica del rispetto delle normative in materia di lavoro, igiene e sicurezza alimentare. L’attività è stata coordinata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale” e di vari enti istituzionali, tra cui il Corpo Forestale, l’Asp di Catania, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Polizia Locale.

Le verifiche hanno riguardato in particolare un ristorante di cucina orientale situato in una zona centrale di Paternò, frequentata da giovani. Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 80 chili di alimenti, tra cui prodotti ittici destinati al sushi, privi di etichettatura e di documentazione sulla provenienza. Il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per 1.500 euro dal Corpo Forestale e per un importo analogo dal personale dell’Asp, che ha imposto anche prescrizioni da adempiere entro trenta giorni.

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ha accertato gravi irregolarità relative ai dispositivi di sicurezza e all’assenza di indicazioni sulle uscite di emergenza, deferendo il titolare all’Autorità giudiziaria e applicando sanzioni per 4.500 euro. L’Ispettorato del Lavoro ha inoltre rilevato un caso di lavoro nero e violazioni sulla tracciabilità dei pagamenti, con ulteriori multe per oltre 5.000 euro.

Parallelamente, sono stati intensificati i controlli su strada, con sanzioni complessive pari a 20.000 euro per violazioni del Codice della Strada. Sono stati identificati 252 cittadini, di cui 40 con precedenti, e controllati 133 veicoli.

