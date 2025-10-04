Lite in auto, ragazza di 19 anni finisce in neurochirurgia

Una giovane di 19 anni è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina al Sant’Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico per una grave emorragia cerebrale causata da un trauma cranico.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’episodio sarebbe avvenuto nel quartiere Casalotto di Piazza Armerina nel tardo pomeriggio di ieri. La ragazza, studentessa e figlia di un operaio, si trovava in auto con il fidanzato ventenne quando tra i due sarebbe scoppiata una lite. Durante la discussione, la giovane avrebbe aperto improvvisamente lo sportello del veicolo in movimento e si sarebbe lanciata sull’asfalto.

Soccorso immediatamente, il personale sanitario dell’ospedale ennese ha riscontrato lesioni di particolare gravità e disposto il trasferimento al nosocomio nisseno. Attualmente la paziente si trova in sala operatoria.

Il fidanzato, ascoltato dalla Polizia, ha riferito che la discussione sarebbe nata durante il tragitto in auto e che la ragazza avrebbe insistito per scendere. «Le ho detto: no, ti accompagno a casa», avrebbe dichiarato il giovane agli agenti, spiegando che subito dopo la diciannovenne avrebbe aperto la portiera e si sarebbe gettata fuori dal veicolo. Le indagini proseguono per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

👁 Articolo letto 244 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.