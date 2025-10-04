Tragedia a Monreale: incendio in casa, muore un uomo di 54 anni

Un uomo di 54 anni è morto a Monreale a seguito di un incendio divampato all’interno di un appartamento in via Nilde Iotti. Le fiamme si sono propagate intorno alle 20.15 di ieri, coinvolgendo un’abitazione situata al secondo piano di una palazzina di tre livelli. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e tratto in salvo una persona presente nell’abitazione, poi affidata alle cure del personale del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la vittima non c’è stato nulla da fare: il decesso è avvenuto per inalazione di fumi tossici.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dello stabile. I Carabinieri della stazione di Monreale, coordinati con i Vigili del Fuoco, stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e verificare l’origine del rogo.

Secondo quanto riferito da fonti intervenute sul posto, non si esclude che l’incendio possa essere stato provocato da un corto circuito o da un malfunzionamento di un elettrodomestico, ipotesi che tuttavia saranno confermate solo dopo gli accertamenti tecnici in corso.

