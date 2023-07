Traffico intenso direzione sud: weekend movimentato verso mete estive

Previsioni di traffico estivo: concentrazione di veicoli al ritorno nelle principali arterie italiane.

Fine settimana caotico sulle strade italiane: traffico intenso in direzione sud, con flussi congestionati verso le località turistiche e centri urbani. Anas cerca di limitare i cantieri per agevolare gli spostamenti.

Fine settimana di intenso traffico in direzione sud: flussi congestionati verso le località di villeggiatura e centri urbani. Previsioni indicano un notevole afflusso di veicoli al ritorno, soprattutto la domenica nel tardo pomeriggio. Ricordiamo i divieti per i mezzi pesanti: sabato 15 luglio dalle 8.00 alle 16.00 e domenica 16 dalle 7.00 alle 22.00.

I principali itinerari turistici coinvolti sono: l’Autostrada del Mediterraneo (A2), attraversando Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, collegando Roma al basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che attraversa Umbria, Toscana, Emilia Romagna, collegando il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Nel nord, il traffico è concentrato sui Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto, e la SS51 di Alemagna in Veneto.

Anas, per agevolare gli spostamenti e ridurre i disagi, sta cercando di ridurre i cantieri stradali e autostradali, in modo da garantire una circolazione fluida durante l’aumento del traffico.

