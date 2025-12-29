Messina, anziano muore in un incendio nel quartiere Minissale

Un uomo di 78 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Messina in seguito a un incendio sviluppatosi all’interno della sua abitazione nel quartiere di Minissale. L’episodio si è verificato intorno alle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe avuto origine dalla cucina mentre l’anziano stava preparando il pranzo.

La vittima, Pasquale Scimone, presentava difficoltà motorie che avrebbero ostacolato i tentativi di mettersi in salvo. Le fiamme, divampate dai fornelli, lo avrebbero rapidamente avvolto. A lanciare l’allarme sarebbero stati due vicini di casa, che si sono accorti del fumo e sono riusciti a entrare nell’appartamento prima dell’arrivo dei soccorsi. Al loro ingresso, tuttavia, le condizioni dell’uomo apparivano già gravissime.

Sul posto è intervenuta la prima squadra dei Vigili del fuoco, che ha operato con autopompa serbatoio, autobotte pompa e autoscala per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Contestualmente sono giunte le Volanti della Questura e gli operatori della Polizia Scientifica, incaricati dei rilievi necessari a chiarire le cause dell’accaduto.

I familiari dell’uomo, avvisati immediatamente, sono arrivati sul luogo dell’incendio poco dopo. L’anziano era conosciuto nel quartiere e viveva da tempo nell’appartamento interessato dal rogo. Gli accertamenti proseguono per definire con precisione la dinamica dei fatti.

👁 Articolo letto 240 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.