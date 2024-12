Pedone investito a Giarre, 46enne in codice rosso con trauma cranico

Grave incidente stradale ieri sera a Giarre, in via Trieste, nel rione Jungo, intorno alle ore 19. Un uomo di 46 anni è stato investito da una Fiat Panda condotta da una donna, riportando ferite estremamente gravi. Secondo quanto ricostruito, il pedone, residente in via Liguria, era appena uscito di casa e stava camminando sul marciapiede. Improvvisamente avrebbe deciso di attraversare la strada, quando è stato colpito dal veicolo. L’impatto è stato violento: il 46enne è stato scaraventato sul selciato dopo aver urtato con la testa contro il parabrezza dell’auto.

Il personale del 118, giunto sul posto, ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. I medici hanno riscontrato gravi traumi cranici e le sue condizioni sono considerate critiche, tanto da metterne in pericolo la vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) di Giarre, che hanno effettuato i rilievi necessari e ricostruito la dinamica dell’accaduto. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli e accertare eventuali responsabilità.

