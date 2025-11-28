Controlli Autovelox e Scout a Messina dall’1 al 7 dicembre

La Polizia municipale di Messina ha programmato una nuova serie di controlli sul territorio cittadino, attivi da lunedì 1 a domenica 7 dicembre 2025, con l’obiettivo di monitorare la velocità dei veicoli e verificare il rispetto delle norme sul divieto di sosta. Le verifiche saranno effettuate tramite postazioni Autovelox collocate lungo gli assi stradali più trafficati e mediante il dispositivo Scout, destinato al rilevamento delle infrazioni in materia di sosta irregolare.

Il calendario predisposto dal Comando prevede l’utilizzo degli Autovelox in diversi tratti della S.S. 114, compresi Giampilieri Marina tra il km 15,000 e il km 15,700, Galati dal km 9,100 al km 10,000, Briga Marina tra il km 13,100 e il km 13,700 e Pistunina dal km 5,200 al km 5,800. Sulla S.S. 113 i controlli interesseranno S. Saba dal km 26,000 al km 26,600, Spartà dal km 21,400 al km 22,400 e Mortelle tra il km 11,700 e il km 12,200. Le verifiche riguarderanno anche via Circuito Torre Faro, via Consolare Pompea tra il km 7,500 e il km 8,000 e il viale Giostra, nel tratto compreso tra via S. Jachiddu e l’Istituto “Maiorana”.

Il dispositivo Scout sarà invece operativo in alcune vie del centro, tra cui corso Cavour, piazza Duomo nell’area pedonale, corso Garibaldi, via Cesare Battisti, viale Boccetta, via Consolato del Mare, via Argentieri e via XXIV Maggio.

Il Comando invita gli automobilisti a mantenere una condotta di guida conforme alle norme, sottolineando che “l’eccesso di velocità incide in modo significativo sulla gravità dei sinistri”. È inoltre richiamata l’importanza di rispettare le regole relative alla sosta, con attenzione particolare ai casi più ricorrenti di irregolarità.

👁 Articolo letto 319 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.