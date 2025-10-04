De Luca: «Operazione di potere contro la Cardiochirurgia di Taormina»

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, Antonio De Luca, ha criticato la nuova rete ospedaliera approvata dal governo regionale, definendola «una sciagurata operazione di potere contro la Cardiochirurgia pediatrica di Taormina». Secondo De Luca, la decisione di istituire a Palermo l’hub regionale per la Cardiochirurgia pediatrica comporta una «retrocessione» del centro di Taormina, declassato a struttura spoke.

«Abbiamo detto no a questa rete ospedaliera – ha dichiarato De Luca – perché la scelta di concentrare l’hub a Palermo è un’assurdità, ingiustificata e vergognosa. È una decisione che calpesta i bambini e le loro famiglie, dimostrando l’arroganza e il menefreghismo del governo Schifani».

In aula, De Luca e il deputato Carlo Gilistro hanno presentato una risoluzione volta a tutelare il ruolo di Taormina, chiedendo che la struttura mantenga un’Unità operativa complessa di Cardiochirurgia pediatrica, e non una semplice, come previsto dal nuovo assetto. Il documento chiede inoltre che il reparto resti sotto la gestione dell’Asp di Messina e non venga trasferito amministrativamente all’ospedale Papardo, garantendo piena autonomia funzionale e gestionale.

«Questi sono punti chiari e imprescindibili – ha aggiunto De Luca – per difendere un’eccellenza sanitaria riconosciuta e salvaguardare un servizio fondamentale per i piccoli pazienti e le loro famiglie».

