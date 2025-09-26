Lavori sull’A20 al viadotto Pozzo, limitazioni a Brolo-Grenne

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2025 la circolazione lungo la strada di penetrazione agricola “Piana di Brolo – Grenne” sarà soggetta a limitazioni all’altezza del km 0+200. L’ordinanza, disposta dalla Città Metropolitana di Messina, consente l’avvio dei lavori urgenti del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) sulla campata 7 del viadotto Pozzo, situato al km 83+842 dell’autostrada A20 Messina-Palermo.

Il provvedimento prevede la parzializzazione delle corsie in entrambe le direzioni, mare-monte e monte-mare, per garantire lo svolgimento delle operazioni di riqualificazione senza interruzioni totali al traffico. L’intervento rientra nel piano di manutenzione straordinaria programmato dal CAS per migliorare l’efficienza e la sicurezza della rete autostradale regionale.

La collaborazione tra Palazzo dei Leoni e il Consorzio conferma l’impegno congiunto per una gestione coordinata delle infrastrutture, con l’obiettivo di ridurre i disagi alla viabilità e tutelare la pubblica incolumità.

Sul tema è intervenuto il sindaco metropolitano Federico Basile, che ha dichiarato: «La sicurezza stradale è una responsabilità che richiede attenzione costante e interventi mirati. L’ordinanza adottata risponde a una necessità concreta, emersa dalle verifiche tecniche del Servizio Manutenzione Stradale della zona Nebrodi, che hanno evidenziato l’urgenza di garantire il transito in condizioni di piena sicurezza durante le operazioni di riqualificazione dell’impalcato autostradale».

👁 Articolo letto 304 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.