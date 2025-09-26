Tagli e nuovi posti letto, la posizione dell’assessore Faraoni

L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha replicato alle critiche dei sindaci del Palermitano sulla nuova rete ospedaliera varata dal governo Schifani e approvata dall’Assemblea regionale siciliana. A margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di astanteria e degli spazi di medicina genetica dell’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo, Faraoni ha dichiarato: “Posso comprendere la posizione di ogni sindaco che vuole assicurare alla propria comunità il migliore livello di assistenza. Coloro che lamentano di non essere stati ascoltati però, secondo me, non riferiscono le cose per come sono andate. Noi abbiamo incontrato tutti i sindaci della Regione”.

Le dichiarazioni arrivano dopo le proteste di alcuni primi cittadini, che hanno espresso contrarietà al piano e si sono rivolti al prefetto di Palermo, Massimo Mariani.

Faraoni ha sottolineato che la rimodulazione della rete ospedaliera comporta una riduzione complessiva di 367 posti letto, giustificata dal calo demografico. Tuttavia, ha precisato che contestualmente sono stati potenziati diversi reparti specialistici. “Abbiamo introdotto 208 posti in più di oncologia, 50 in più per le malattie infettive, 48 in più per le patologie dell’apparato respiratorio e 110 in più per la rete dell’emergenza urgenza”, ha evidenziato.

L’assessore ha inoltre chiarito che i tagli hanno riguardato strutture con reparti formalmente attivi ma di fatto non utilizzati, spiegando che la redistribuzione dei posti letto rientra in un’ottica di ottimizzazione delle risorse.

