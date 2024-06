M5S Sicilia: la riforma “SpaccaItalia” minaccia Scuola e Sanità

Nuccio Di Paola, coordinatore regionale per la Sicilia del Movimento 5 Stelle (M5S), ha dichiarato che l’approvazione dell’autonomia differenziata dalla Camera dei Deputati rappresenta una minaccia per il Sud Italia, in particolare per la Sicilia. “Lo SpaccaItalia è legge: per sanità e scuola sarà la catastrofe. I cittadini sappiano a chi dire grazie”, ha affermato Di Paola, criticando duramente il governo Meloni.

Secondo Di Paola, questa riforma, inserita nel programma del governo Meloni, rischia di devastare il sistema sanitario e scolastico del Meridione. “Su questo quantomeno il governo Meloni è stato coerente: aveva in programma di spaccare l’Italia e con l’ok definitivo della Camera sull’autonomia differenziata, lo ha fatto. Se non si torna indietro, per il Meridione e la Sicilia in particolare sarà la catastrofe. Scuola e sanità, soprattutto rischiano di essere massacrate”, ha aggiunto Di Paola.

Particolarmente preoccupante è la situazione della sanità in Sicilia, già gravata da lunghe attese per visite ed esami e da sovraffollamento nei pronto soccorso. “Pensare ad una sanità ancora peggiore di quella che in Sicilia costringe ad attese infinite per visite ed esami e a stazionamenti lunghissimi nei pronto soccorso, onestamente fa venire i brividi”, ha sottolineato Di Paola.

Il coordinatore del M5S ha anche avvertito i cittadini delle possibili conseguenze di questa riforma: “Quando gli italiani e i siciliani in particolare si troveranno di fronte alle conseguenze di questa scellerata riforma, sappiano quantomeno a chi dire grazie. Probabilmente si morderanno le mani per avere dato fiducia a un governo che tutto sta facendo tranne gli interessi dei cittadini. E tutto questo, ovviamente, col silenzio complice del governo Schifani”, ha concluso Di Paola.

