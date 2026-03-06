Atti persecutori all’ex compagna, misura cautelare a Sant’Agata

Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito a Sant’Agata di Militello una misura cautelare nei confronti di un uomo accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Il provvedimento, disposto con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti su richiesta della Procura della Repubblica, prevede il divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’intervento è stato eseguito dal personale del Commissariato di pubblica sicurezza di Sant’Agata di Militello al termine di attività investigative relative a un caso trattato nell’ambito delle procedure previste dal cosiddetto “codice rosso”. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla Procura di Patti, l’uomo avrebbe continuato a porre in essere comportamenti molesti e intimidatori nei confronti della donna, nonostante in passato fosse già stato condannato due volte per il reato di maltrattamenti nei confronti della stessa vittima. I due procedimenti penali si erano conclusi con sentenze divenute definitive.

Le condotte contestate avrebbero provocato nella donna un persistente stato di ansia e timore per la propria incolumità, inducendola a modificare le proprie abitudini quotidiane. Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno inoltre ricostruito alcuni episodi recenti, tra cui un incontro per strada durante il quale l’uomo avrebbe sputato in direzione della vittima e un’altra circostanza in cui avrebbe mimato gesti interpretati come minacce di morte.

Alla luce degli elementi raccolti, il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto sussistente un quadro indiziario significativo e ha disposto la misura cautelare per il rischio di reiterazione delle condotte. Il provvedimento vieta all’indagato di avvicinarsi alla donna, alla sua abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati, imponendo una distanza minima di un chilometro e il divieto di qualsiasi forma di comunicazione, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico.

