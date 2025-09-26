Open Day, convenzione tra Comune e Saracena Volley a Gioiosa Marea

È stato inaugurato con un Open Day promosso dalla Saracena Volley l’impianto sportivo polivalente annesso alla scuola media “Aragona” di Gioiosa Marea. La struttura, rinnovata secondo criteri di sicurezza e funzionalità, è ora a disposizione degli studenti per lo svolgimento regolare delle attività motorie previste dal programma scolastico.

Parallelamente all’attività scolastica, l’impianto viene reso disponibile per iniziative sul territorio grazie alla collaborazione con la Saracena Volley, che attraverso il settore giovanile promuove corsi di avviamento alla pallavolo, garantendo così una fruizione continuativa dell’infrastruttura anche al di fuori dell’orario scolastico.

«La convenzione con l’associazione – ha spiegato l’Amministrazione Comunale – consente di assicurare la gestione delle attività di pulizia e della manutenzione ordinaria, permettendo un utilizzo costante e condiviso della struttura da parte di studenti e cittadini».

