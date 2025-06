Barbagallo sollecita Schifani ad ispezionare i cantieri sulla A19

Barbagallo: “Su A-19 traffico e cantieri senza operai, Schifani vada a controllare” – Il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, ha invitato il presidente della Regione, Renato Schifani, a recarsi personalmente sull’autostrada A19 per constatare “le colonne di traffico lunghe chilometri in entrambe le direzioni”, soprattutto nel tratto compreso tra Altavilla Milicia e Bagheria. Barbagallo ha sottolineato che, nonostante le rassicurazioni di Anas circa una possibile chiusura anticipata dei cantieri, “negli interventi non si scorge anima viva” e gli automobilisti, “siano essi lavoratori o turisti”, restano bloccati “per ore”.

Secondo il deputato, spetta al commissario straordinario per il coordinamento degli interventi di riqualificazione dell’A19 verificare lo stato delle opere invece di limitarsi a sollecitare ulteriori interventi in vista della riunione convocata in prefettura a Palermo. Barbagallo ha definito “intollerabile” l’assenza di un’effettiva accelerazione dei lavori, auspicando una gestione “h-24” su un’arteria autostradale considerata di fondamentale importanza per il territorio.

👁 Articolo letto 204 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.