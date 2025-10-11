Lavori sull’A18 tra Giarre e Acireale, chiusure dal 13 ottobre

Si è svolta presso la Prefettura di Catania, con la partecipazione in videocollegamento della Prefettura di Messina, una riunione congiunta del Comitato Operativo Viabilità (COV) delle due province, finalizzata all’esame delle criticità legate ai lavori di riqualificazione delle barriere centrali dell’Autostrada A18 Messina-Catania.

L’incontro, che segue una precedente seduta del COV catanese sullo stesso tema, ha avuto lo scopo di concordare le misure necessarie a ridurre l’impatto dei cantieri sulla circolazione lungo la principale arteria autostradale della Sicilia orientale.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire dal 13 ottobre e fino al 30 ottobre 2025, sarà disposta la chiusura della corsia di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra gli svincoli di Giarre e Acireale. Le limitazioni saranno operative sia di giorno che di notte, con l’avanzamento progressivo dell’area di cantiere a partire dal km 61+800.

In caso di rallentamenti o code di particolare entità, gli automobilisti saranno informati attraverso i pannelli a messaggio variabile posti lungo il tracciato autostradale e agli ingressi degli svincoli. In tali situazioni si raccomanda di utilizzare la Strada Statale 114 o di deviare temporaneamente uscendo allo svincolo di Giarre con rientro ad Acireale per chi viaggia verso Catania, e in direzione opposta per chi procede verso Messina.

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato che impiegherà tutti i propri canali informativi per garantire aggiornamenti tempestivi agli utenti in transito.

👁 Articolo letto 348 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.