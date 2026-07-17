Sicilia, allerta incendi alta in sei province e caldo estremo a Palermo

La Protezione civile della Regione Siciliana ha pubblicato un nuovo avviso relativo al rischio incendi e alle ondate di calore, in vigore dalla mezzanotte di oggi. Il bollettino segnala una situazione di particolare attenzione in diverse aree dell’Isola, con livelli elevati sia per le temperature sia per il pericolo di roghi.

Per quanto riguarda il caldo, Palermo raggiunge il livello 3 di allerta, contrassegnato dal bollino rosso, nelle giornate di venerdì 17 e sabato 18 luglio, con una temperatura percepita stimata fino a 39 gradi. Tale livello identifica condizioni meteorologiche che si protraggono per almeno tre giorni consecutivi e richiedono specifiche misure di prevenzione, soprattutto a tutela delle persone più vulnerabili. A Catania è previsto il livello 2 venerdì, con una temperatura percepita di 38 gradi, mentre sabato l’allerta salirà al livello 3. Messina manterrà invece il livello 2 in entrambe le giornate, con valori percepiti fino a 38 gradi.

Per il rischio incendi, la Protezione civile indica una pericolosità alta nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Palermo. Nelle province di Ragusa, Siracusa e Trapani il livello resta invece medio, con stato di preallerta. Il bollettino evidenzia inoltre temperature massime elevate o molto elevate e valori di umidità minima compresi tra il 20 e il 40 per cento nelle aree interne e tra il 30 e il 50 per cento nelle restanti zone.

Secondo le previsioni, il culmine dell’ondata di calore è atteso per sabato 18 luglio, quando 19 città italiane saranno interessate dal bollino rosso. Da lunedì è previsto un graduale abbassamento delle temperature grazie all’arrivo di nuove perturbazioni. Intanto, i dati illustrati durante la Cabina di regia del Ministero della Salute riferiscono che tra il 25 maggio e il 30 giugno l’eccesso di mortalità tra gli over 65 in Italia è stato del 3%, con la quota prevalente dei decessi registrata tra gli ultraottantacinquenni. Nel corso della stessa riunione è stato inoltre evidenziato che giugno 2026 è stato il secondo mese di giugno più caldo mai registrato a livello globale.

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