Cisl Fp: “Papardo vicino al collasso, servono interventi urgenti”

La Cisl Fp di Messina ha lanciato un nuovo allarme sulla situazione dell’Azienda Ospedaliera Papardo, definita «vicina al punto di non ritorno» dal segretario generale Giovanna Bicchieri. Secondo l’organizzazione sindacale, persistono «criticità gravi, nodi irrisolti e confusione organizzativa» che incidono negativamente sulle condizioni del personale e sulla qualità dell’assistenza sanitaria.

Bicchieri evidenzia come il personale OSS sia impegnato non solo nelle attività di cura, ma anche nel trasporto di pazienti non autosufficienti e nella movimentazione interna ed esterna dei rifiuti ospedalieri. «Tutto questo – afferma – mentre si continua a ricorrere a ditte interinali con costi aggiuntivi a carico della collettività». Il sindacato chiede una revisione del capitolato d’appalto, ritenuto «non funzionale alle esigenze aziendali».

La Cisl Fp denuncia inoltre «disfunzioni nella gestione del personale dei servizi di anestesia, rianimazione e pronto soccorso», dove sarebbero presenti due coordinatori sullo stesso turno, con conseguenze economiche e operative. A ciò si aggiunge «una grave carenza di tecnici perfusionisti» e la mancata sostituzione di personale assente per motivi di salute.

Secondo il sindacato, i dirigenti delle professioni sanitarie con esperienza non vengono confermati, mentre le scelte ricadono su figure amministrative e mediche. Bicchieri segnala infine lo stop alla procedura per la UOC Risorse Umane e una dotazione organica «ferma al 2019 e insufficiente rispetto al numero reale di posti letto». La Cisl Fp chiede l’intervento dell’assessorato regionale alla Salute e della Commissione Sanità per verificare la gestione dell’AO Papardo, ritenuta «una struttura strategica che rischia il collasso».

