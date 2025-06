Accordo firmato per la scuola nella Base Navale di Messina

A Palazzo Zanca è stato ufficialmente sottoscritto l’Accordo di Programma tra il Segretariato Generale della Difesa, la Marina Militare e l’Amministrazione comunale di Messina per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico all’interno della Base Navale cittadina. Il progetto prevede la costruzione di una scuola dell’infanzia e un asilo nido, ottenuti mediante la demolizione di strutture militari esistenti, con finalità rivolte sia al personale militare sia alla comunità civile.

La firma dell’intesa, avvenuta nel pomeriggio del 4 giugno 2025, ha visto la partecipazione del generale ispettore Mario Sciandra, Direttore Generale della Direzione Generale dei Lavori del Ministero della Difesa (GENIODIFE), dell’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, Comandante Marittimo Sicilia, del sindaco di Messina Federico Basile e dell’architetto Silvano Arcamone, Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio. L’intero iter tecnico-amministrativo è stato curato dal colonnello Pasqualino Iannotti di GENIODIFE, mentre il capitano di vascello Donato Orlando, Direttore della Direzione Lavori della Marina Militare di Augusta, ha illustrato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il sindaco Basile ha definito l’iniziativa “un momento significativo per la nostra comunità”, evidenziando come “questa collaborazione tra istituzioni consolidi una visione di città inclusiva e moderna”. Il vicesindaco Salvatore Mondello ha sottolineato l’importanza dell’intervento per “riqualificare un’area strategica e restituirla alla collettività attraverso un’opera educativa di qualità”. Durante la cerimonia, il generale Sciandra ha rimarcato il contributo della Direzione Generale dei Lavori nel miglioramento del parco infrastrutturale della Difesa e della qualità urbanistica del territorio. L’architetto Arcamone ha evidenziato come “l’uso duale militare e civile rappresenti una strategia di rigenerazione efficace”. L’ammiraglio Cottini ha infine definito la firma “una testimonianza dell’impegno della Marina Militare a favore della popolazione locale e delle famiglie del personale in servizio”.

