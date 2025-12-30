Sciacca, pulizia della spiaggia della Tonnara con Marevivo Sicilia

Si è conclusa nella mattinata alla spiaggia della Tonnara l’iniziativa “Il nostro regalo di Natale al mare”, che ha coinvolto cittadini, studenti e volontari in un’azione di tutela ambientale promossa a Sciacca. L’attività ha visto la partecipazione di Marevivo Sicilia ETS, del Museo Diffuso dei Cinque Sensi e dell’Istituto Superiore “Amato Vetrano”, con il patrocinio del Comune di Sciacca e il supporto di associazioni e realtà locali.

Nel corso della mattinata sono stati raccolti circa trenta sacchi di rifiuti, sette dei quali contenenti esclusivamente polistirolo, per un quantitativo complessivo stimato in circa quattrocento chilogrammi. Il materiale sarà conferito nelle prossime ore alla ditta incaricata dello smaltimento. L’intervento ha interessato l’arenile della Tonnara, area già oggetto in passato di iniziative analoghe di sensibilizzazione ambientale.

Uno dei momenti centrali dell’evento ha assunto un valore simbolico, come spiegato dai volontari: “Di solito accade che dalle spiagge vengano portate via le conchiglie, mentre restano i rifiuti. Questa volta abbiamo scelto di rimuovere ciò che non appartiene all’ambiente e di restituire al mare ciò che è suo”. Il gesto di rimettere le conchiglie in acqua è stato affidato ai bambini, coinvolti per trasmettere un messaggio educativo legato alla tutela degli ecosistemi costieri.

Con questa iniziativa, Marevivo Sicilia ETS ha chiuso il programma di attività del 2025, un anno caratterizzato da campagne di sensibilizzazione, interventi sul territorio ed esperienze di educazione ambientale nelle scuole. “Concludiamo il 2025 con l’immagine dei rifiuti rimossi dalla spiaggia e dei bambini che restituiscono le conchiglie al mare”, ha dichiarato Fabio Galluzzo, ringraziando istituzioni, partner e cittadini per il sostegno alle attività svolte nel corso dell’anno.

