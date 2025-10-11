Schifani: via libera al potenziamento del fondo regionale

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato una norma proposta dal governo guidato da Renato Schifani che prevede un incremento di 10 milioni di euro per il 2025 al Fondo risorse decentrate, destinato al trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale della Regione Siciliana. La misura mira ad allineare le retribuzioni accessorie dei dipendenti regionali a quelle delle amministrazioni centrali, riducendo le disparità che negli ultimi anni avevano portato numerosi vincitori di concorso a preferire altre amministrazioni pubbliche.

L’assessore alla Funzione pubblica, Andrea Messina, ha espresso soddisfazione per l’approvazione del provvedimento, definendolo «un atto di giustizia atteso da anni». «Si tratta – ha dichiarato – del riconoscimento di un diritto negato per troppo tempo e di un passo necessario per valorizzare l’impegno e la professionalità del personale regionale». Messina ha inoltre aggiunto che «il personale regionale non è di serie B» e che l’intervento «restituisce fiducia, equità e prospettive di crescita all’intero sistema amministrativo».

Dal 2022, il governo regionale ha avviato diverse iniziative per migliorare la gestione del personale. Tra queste, la firma dei contratti 2019/2021 per dirigenza e comparto, l’apertura del tavolo di contrattazione per il triennio 2022/2024, lo sblocco dei concorsi e la stabilizzazione dei precari, inclusi quelli della Protezione civile. Sono inoltre in corso trattative con le organizzazioni sindacali per le progressioni di carriera interne. Tali interventi si inseriscono nel quadro delle politiche di rafforzamento dell’amministrazione regionale promosse dall’assessorato alla Funzione pubblica.

