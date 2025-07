Incidente in via La Farina a Messina, 75enne ricoverata al Policlinico

Un grave sinistro si è verificato in via La Farina, di fronte alla chiesa di San Pietro e Paolo. Una donna di 75 anni è stata investita da un’automobile condotta da un uomo di 73 anni. Secondo i rilievi svolti sul posto, l’urto è apparso particolarmente violento. Il personale sanitario del 118 ha provveduto al trasferimento della vittima al “Policlinico di Messina” in “codice azzurro”.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale, che hanno effettuato i necessari accertamenti e rilevato dinamica e responsabilità. Le operazioni di indagine si sono concentrate sulla traiettoria del veicolo e sulle condizioni ambientali al momento del fatto.

