Investimenti dal Kuwait, attenzione sul polo industriale di Milazzo

Il polo industriale di Milazzo rientra tra i dossier affrontati durante la missione in Kuwait del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, impegnato in una serie di incontri istituzionali finalizzati al rafforzamento dei rapporti economici tra i due Paesi.

A Kuwait City, Urso ha incontrato i vertici della Kuwait Investment Authority, il fondo sovrano kuwaitiano, con l’obiettivo di approfondire nuove opportunità di investimento in Italia. Nell’ambito dei colloqui è stata esaminata anche la presenza industriale della Kuwait Petroleum Corporation a Milazzo, uno dei principali insediamenti energetici della Sicilia.

Il confronto si inserisce nel percorso di consolidamento della partnership economica tra Italia e Kuwait e riguarda diversi comparti considerati strategici. Tra questi figurano energia, materie prime critiche, tecnologie green e digitali, intelligenza artificiale, robotica e aerospazio.

Nel corso della missione Urso ha avuto anche un colloquio con il primo ministro kuwaitiano, lo sceicco Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah. Al centro dell’incontro il rafforzamento delle relazioni industriali e commerciali e la possibilità di incrementare gli investimenti kuwaitiani nel sistema produttivo italiano.

Il riferimento a Milazzo assume particolare rilievo per la presenza della Raffineria, partecipata dalla Kuwait Petroleum Corporation, e per il ruolo del comprensorio nell’industria energetica siciliana. I colloqui avviati in Kuwait puntano quindi a individuare ulteriori possibilità di investimento collegate agli insediamenti già presenti sul territorio italiano.

👁 Articolo letto 224 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.