Preleva con il bancomat di un’anziana defunta, denunciata badante

Il 30 ottobre 2023, si è conclusa un’indagine dei Carabinieri della Stazione di Giardini Naxos, culminata con la denuncia di una badante 53enne. La donna è accusata di furto aggravato e uso indebito di carte di pagamento. L’inchiesta ha preso avvio dalla segnalazione di una donna, figlia di un’anziana deceduta, che aveva notato la mancanza del bancomat appartenente alla madre. L’attività investigativa ha incluso verifiche documentali presso la banca emittente della carta di debito, focalizzandosi sull’identificazione dello sportello ATM dove erano stati effettuati prelevamenti non autorizzati.

Gli accertamenti successivi, basati sull’analisi delle riprese delle videocamere installate presso lo sportello, hanno permesso di identificare la badante come presunta autrice del furto del bancomat. Secondo le indagini, tra settembre e ottobre 2023, la badante avrebbe prelevato illecitamente un totale di 2.450 euro, come risulta dall’estratto conto bancario. Queste azioni hanno portato alla sua denuncia all’Autorità Giudiziaria, e ora la donna dovrà rispondere in merito alle accuse rivolte.

